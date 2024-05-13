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Россияне заняли еще три села на севере от Харькова — DeepState

Происшествия 08:07   13.05.2024
Оксана Горун
Россияне заняли еще три села на севере от Харькова — DeepState

Аналитики DeepState сообщили, что внесли изменения в карту фронта. По их данным, россияне продолжают движение в сторону Липцев.

«Район н.п. Липцы: враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы. Продолжаются активные бои за Лукьянцы, которые враг почти полностью оккупировал. Кац@пы пытаются закрепиться в Глубоком, предпринимаются попытки продвигаться пехотой, но находятся под постоянным огнем, в частности, fpv-дронов Сил Обороны, что значительно усложняет передвижение, но, к сожалению, их это не останавливает», — прокомментировали изменения на карте в telegram-канале проекта «DeepState».

Также, по данным аналитиков, армия РФ продолжает подбираться к Волчанску и закрепляться в его окрестностях. Силы обороны встречают врага огнем. Идут бои, а Волчанск находится под плотным обстрелом. В DeepState отметили: в течение 12 мая враг сосредоточился на том, чтобы закрепиться на имеющихся рубежах, а также вел обстрелы и заводил резервы.

В то же время аналитики подчеркнули: «стоит быть очень осторожным в своих выводах» относительно причин успешного прорыва россиянами границы.

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«Это касается как укреплений, так и в целом развития событий, сложившихся на сегодняшний день», — предупредили в DeepState.

Отметим, что Институт изучения войны в актуальной сводке не сообщал о захвате россиянами населенных пунктов Мороховец, Олейниково и Зеленое. Они подтвердили российское продвижение на севере от Харькова, однако отметили: «украинские силы проводят частые контратаки, чтобы оспорить контроль над этими районами».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState сообщили, что внесли изменения в карту фронта. По их данным, россияне продолжают движение в сторону Липцев".