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У Київському та Салтівському районах Харкова частково зникло світло – причина

Суспільство 13:26   14.05.2024
Олена Нагорна
У Київському та Салтівському районах Харкова частково зникло світло – причина

У Київському та Салтівському районах Харкова – часткові знеструмлення споживачів у зв’язку з аварійною ситуацією в енергомережі, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Енергетики зазначають, що роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 13:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському та Салтівському районах Харкова – часткові знеструмлення споживачів у зв’язку з аварійною ситуацією в енергомережі".