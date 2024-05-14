У Київському та Салтівському районах Харкова частково зникло світло – причина
У Київському та Салтівському районах Харкова – часткові знеструмлення споживачів у зв’язку з аварійною ситуацією в енергомережі, повідомили в АТ “Харківобленерго”.
Енергетики зазначають, що роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 13:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському та Салтівському районах Харкова – часткові знеструмлення споживачів у зв’язку з аварійною ситуацією в енергомережі".