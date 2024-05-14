У Київському та Салтівському районах Харкова частково зникло світло – причина

У Київському та Салтівському районах Харкова – часткові знеструмлення споживачів у зв’язку з аварійною ситуацією в енергомережі, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Енергетики зазначають, що роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.