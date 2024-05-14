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В Киевском и Салтовском районах Харькова частично пропал свет: названа причина

Общество 13:26   14.05.2024
Елена Нагорная
В Киевском и Салтовском районах Харькова частично пропал свет: названа причина

В Киевском и Салтовском районах Харькова — частичные обесточивания потребителей в связи с аварийной ситуацией в энергосети, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики отмечают, что делают все возможное для скорейшего возобновления электроснабжения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 13:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском и Салтовском районах Харькова — частичные обесточивания потребителей в связи с аварийной ситуацией в энергосети".