В Киевском и Салтовском районах Харькова частично пропал свет: названа причина
В Киевском и Салтовском районах Харькова — частичные обесточивания потребителей в связи с аварийной ситуацией в энергосети, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Энергетики отмечают, что делают все возможное для скорейшего возобновления электроснабжения.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 13:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском и Салтовском районах Харькова — частичные обесточивания потребителей в связи с аварийной ситуацией в энергосети".