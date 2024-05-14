В Киевском и Салтовском районах Харькова частично пропал свет: названа причина

В Киевском и Салтовском районах Харькова — частичные обесточивания потребителей в связи с аварийной ситуацией в энергосети, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики отмечают, что делают все возможное для скорейшего возобновления электроснабжения.