Поступово теплішатиме. Якою буде погода 16 травня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 16 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
16 травня: Мінлива хмарність.🌥
По області: Без істотних опадів. 🌤
Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 4 – 9° тепла, вдень 13 – 18°.
По місту: Без істотних опадів.🌤
Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 6 – 8° тепла, вдень 15 – 17°.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 22:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 16 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".