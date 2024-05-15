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Поступово теплішатиме. Якою буде погода 16 травня у Харкові та області

Суспільство 22:46   15.05.2024
Оксана Якушко
Поступово теплішатиме. Якою буде погода 16 травня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 16 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

16 травня: Мінлива хмарність.🌥

По області: Без істотних опадів. 🌤

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 4 – 9° тепла, вдень 13 – 18°.

По місту: Без істотних опадів.🌤

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 6 – 8° тепла, вдень 15 – 17°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 22:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 16 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".