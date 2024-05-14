Короткочасний дощ. Якою буде погода 15 травня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 15 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
15 травня: Мінлива хмарність.🌥
По області: Вночі без істотних опадів.⭐️ Вдень невеликий короткочасний дощ. 🌧
Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 3 – 8° тепла, вдень 12 – 17°.
По місту: Вночі без істотних опадів. ⭐️Вдень невеликий короткочасний дощ.🌧
Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 4 – 6° тепла, вдень 13 – 15°.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 22:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".