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Короткочасний дощ. Якою буде погода 15 травня у Харкові та області

Погода 22:33   14.05.2024
Оксана Якушко
Короткочасний дощ. Якою буде погода 15 травня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 15 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

15 травня: Мінлива хмарність.🌥

По області: Вночі без істотних опадів.⭐️ Вдень невеликий короткочасний дощ. 🌧

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 3 – 8° тепла, вдень 12 – 17°.

По місту: Вночі без істотних опадів. ⭐️Вдень невеликий короткочасний дощ.🌧

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 4 – 6° тепла, вдень 13 – 15°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 22:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".