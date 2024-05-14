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Кратковременный дождь. Какой будет погода 15 мая в Харькове и области

Погода 22:33   14.05.2024
Оксана Якушко
Кратковременный дождь. Какой будет погода 15 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 15 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

15 мая: Переменная облачность.
Днем небольшой дождь. Днем небольшой дождь. 🌧
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 8° тепла, днем 12 — 17°.

Ночью без существенных осадков. ⭐️Днем небольшой кратковременный дождь.🌧
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 6° тепла, днем 13 — 15°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 22:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".