Кратковременный дождь. Какой будет погода 15 мая в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 15 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
15 мая: Переменная облачность.
Днем небольшой дождь. Днем небольшой дождь. 🌧
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 8° тепла, днем 12 — 17°.
Ночью без существенных осадков. ⭐️Днем небольшой кратковременный дождь.🌧
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 6° тепла, днем 13 — 15°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 22:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".