Постепенно будет теплеть. Какой будет погода 16 мая в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 16 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
16 мая: Переменная облачность.
Без существенных осадков. 🌤
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 9° тепла, днем 13 — 18°.
По городу: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 6 — 8° тепла, днем 15 — 17°.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии, Харьковякая область;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 22:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 16 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".