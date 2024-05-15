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Постепенно будет теплеть. Какой будет погода 16 мая в Харькове и области

Общество 22:46   15.05.2024
Оксана Якушко
Постепенно будет теплеть. Какой будет погода 16 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 16 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

16 мая: Переменная облачность.
Без существенных осадков. 🌤
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 9° тепла, днем 13 — 18°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 6 — 8° тепла, днем 15 — 17°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 22:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 16 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".