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Плани ворога закріпитись у Вовчанську – зірвано: ранкове зведення Генштабу

Суспільство 11:16   16.05.2024
Вікторія Яковенко
Плани ворога закріпитись у Вовчанську – зірвано: ранкове зведення Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:30 16 травня повідомили, що українські воїни зірвали плани росіян вклинитись у глибину міської забудови у місті Вовчанськ на Харківщині. Окупантам не дали можливості там закріпитися.

З початку доби українські підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуацію у Генштабі називають контрольованою.

На Куп’янському напрямку окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати позиції воїнів ЗСУ на напрямку Крохмальне – Берестове. Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває. Також, українські захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.

Читайте також: На Харківському напрямку “вдалося частково стабілізувати ситуацію” – ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 11:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:30 16 травня повідомили, що українські воїни зірвали плани росіян вклинитись у глибину міської забудови у місті Вовчанськ на Харківщині. Окупантам не дали можливості там закріпитися.".