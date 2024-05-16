Плани ворога закріпитись у Вовчанську – зірвано: ранкове зведення Генштабу
У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:30 16 травня повідомили, що українські воїни зірвали плани росіян вклинитись у глибину міської забудови у місті Вовчанськ на Харківщині. Окупантам не дали можливості там закріпитися.
З початку доби українські підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуацію у Генштабі називають контрольованою.
На Куп’янському напрямку окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати позиції воїнів ЗСУ на напрямку Крохмальне – Берестове. Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває. Також, українські захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, вовчанськ, генштаб, зведення, ЗСУ, Купянское, направлення, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 11:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:30 16 травня повідомили, що українські воїни зірвали плани росіян вклинитись у глибину міської забудови у місті Вовчанськ на Харківщині. Окупантам не дали можливості там закріпитися.".