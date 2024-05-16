Планы врага закрепиться в Волчанске – сорваны: утренняя сводка Генштаба

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:30 16 мая сообщили, что украинские воины сорвали планы россиян вклиниться в глубину городской застройки в городе Волчанск на Харьковщине. Оккупантам не дали возможности там закрепиться.

С начала суток украинские подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуацию в Генштабе называют контролируемой.

На Купянском направлении оккупанты при поддержке бронетехники пытаются атаковать позиции воинов ВСУ на направлении Крохмальное – Берестовое. Здесь украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты. Бой продолжается. Также, украинские защитники улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки.