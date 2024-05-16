Планы врага закрепиться в Волчанске – сорваны: утренняя сводка Генштаба
В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:30 16 мая сообщили, что украинские воины сорвали планы россиян вклиниться в глубину городской застройки в городе Волчанск на Харьковщине. Оккупантам не дали возможности там закрепиться.
С начала суток украинские подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуацию в Генштабе называют контролируемой.
На Купянском направлении оккупанты при поддержке бронетехники пытаются атаковать позиции воинов ВСУ на направлении Крохмальное – Берестовое. Здесь украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты. Бой продолжается. Также, украинские защитники улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, волчанск, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:30 16 мая сообщили, что украинские воины сорвали планы россиян вклиниться в глубину городской застройки в городе Волчанск на Харьковщине. Оккупантам не дали возможности там закрепиться.".