Пошкоджений обстрілом будинок відновлюють у Харкові (фото)
Фото: Харківська міськрада
Будівельні роботи тривають в житловому будинку на вулиці Метробудівників, який був пошкоджений внаслідок бойових дій.
За даними Харківської міськради, фахівці вже демонтували пошкоджену частину будівлі. Наразі відновлюють зруйновані перекриття та стіни. У першому під’їзді триває підготовка до оздоблювальних робіт та відбудови каркасної частини.
Читайте також: Інвестиції в Харків під час війни: міф чи реальність (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстанавливают, дім, міськрада, обстріли, работы, строители, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пошкоджений обстрілом будинок відновлюють у Харкові (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівельні роботи тривають в житловому будинку на вулиці Метробудівників, який був пошкоджений внаслідок бойових дій.".