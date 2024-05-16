Пошкоджений обстрілом будинок відновлюють у Харкові (фото)

Будівельні роботи тривають в житловому будинку на вулиці Метробудівників, який був пошкоджений внаслідок бойових дій.

За даними Харківської міськради, фахівці вже демонтували пошкоджену частину будівлі. Наразі відновлюють зруйновані перекриття та стіни. У першому під’їзді триває підготовка до оздоблювальних робіт та відбудови каркасної частини.