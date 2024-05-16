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Пошкоджений обстрілом будинок відновлюють у Харкові (фото)

Суспільство 11:40   16.05.2024
Вікторія Яковенко
Пошкоджений обстрілом будинок відновлюють у Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

Будівельні роботи тривають в житловому будинку на вулиці Метробудівників, який був пошкоджений внаслідок бойових дій.

За даними Харківської міськради, фахівці вже демонтували пошкоджену частину будівлі. Наразі відновлюють зруйновані перекриття та стіни. У першому під’їзді триває підготовка до оздоблювальних робіт та відбудови каркасної частини.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівельні роботи тривають в житловому будинку на вулиці Метробудівників, який був пошкоджений внаслідок бойових дій.".