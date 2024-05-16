Поврежденный обстрелом дом восстанавливают в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Строительные работы продолжаются в жилом доме по улице Метростроителей, который был поврежден в результате боевых действий.
По данным Харьковского горсовета, специалисты уже демонтировали поврежденную часть здания. Сейчас восстанавливают разрушенные перекрытия и стены. В первом подъезде идет подготовка к отделочным работам и восстановлению каркасной части.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 11:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строительные работы продолжаются в жилом доме по улице Метростроителей, который был поврежден в результате боевых действий.".