Поврежденный обстрелом дом восстанавливают в Харькове (фото)

Строительные работы продолжаются в жилом доме по улице Метростроителей, который был поврежден в результате боевых действий.

По данным Харьковского горсовета, специалисты уже демонтировали поврежденную часть здания. Сейчас восстанавливают разрушенные перекрытия и стены. В первом подъезде идет подготовка к отделочным работам и восстановлению каркасной части.