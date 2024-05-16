Удари по Харкову та Чугуєву опівночі: Тимошко повідомив про поранених

По Харкову протягом доби били двічі. Після опівночі “приліт” був у Чугуєві, там є поранені. Також постраждалі є у Вовчанську, Куп’янську, Прудянці, Колесниківці, Малій Данилівці загибла – у селі Графське.

Близько опівночі по Харкову вдарили зі С-300, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

“00:04 ворог завдав ударів по місту з РСЗВ С-300. Інформація про постраждалих не надходила”, – написав він вранці 16 травня.

Також у цей час під обстрілом був Чугуєв.

“16 травня близько 00:10 внаслідок обстрілу військовими рф поранення отримали три цивільні особи. Пошкоджено три приватні будинки, господарчу споруду”, – зазначив начальник ГУНП.

Також Харків був під обстрілом 15 травня близько 20:00. Поранень зазнали дві особи (1983 та 2004 років народження). Пошкоджені два гуртожитки, сім автомобілів, чотири багатоквартирні будинки, кіоск.

Трьох поліціянтів росіяни поранили у Вовчанську 15 травня, також пошкодили службовий автомобіль. У Куп’янську в результаті удару fpv-дрона зазнала поранень 33-річна жінка. Трьох жінок та чоловіка поранено в Малій Данилівці, по якій вчора вдень ударили УМПБ Д-30 (там пошкоджено амбулаторію та гуртожиток інституту, а також житлові будинки). У селі Прудянка російський “Ланцет” поранив чоловіка 1988 року народження, пошкоджений трактор. У селі Колесниківка через обстріл о 17:00 поранено жінку 1968 р.н. Загинула мешканка села Богуславка 1936 р.н.

Також під ударами КАБів була Хотімля (пошкоджені корпуси бази відпочинку), з “Граду” били по Липцях (пошкоджені та повністю зруйновані житлові будинки). По селу Олександрівка стріляла ворожа артилерія (пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки, господарчі споруди, два автомобілі, енергомережі, магазин).