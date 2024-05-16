Удары по Харькову и Чугуеву в полночь: Тимошко сообщил о раненых

По Харькову в течение суток били дважды. После полуночи «прилет» был в Чугуеве, там есть раненые. Также пострадавшие есть в Волчанске, Купянске, Прудянке, Колесниковке, Малой Даниловке погибшая — в селе Графское.

Около полуночи по Харькову ударили из С-300, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«00:04 враг нанес удары по городу с РСЗО С-300. Информация о пострадавших не поступала», — написал он утром 16 мая.

Также в это время под обстрелом был Чугуев.

«16 мая около 00:10 в результате обстрела военными рф ранения получили три гражданских лица. Повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение», — отметил начальник ГУНП.

Также Харьков был под обстрелом 15 мая около 20:00. Ранения получили два человека (1983 и 2004 годов рождения). Повреждены два общежития, семь автомобилей, четыре многоквартирных дома, киоск.

Трех полицейских россияне ранили в Волчанске 15 мая, также повредили служебный автомобиль. В Купянске в результате удара fpv-дрона получила ранения 33-летняя женщина. Три женщины и мужчина ранены в Малой Даниловке, по которой вчера днем ударили УМПБ Д-30 (там повреждена амбулатория и общежитие института, а также жилые дома). В селе Прудянка российский «Ланцет» ранил мужчину 1988 года рождения, поврежден трактор. В селе Колесниковка из-за обстрела в 17:00 ранена женщина 1968 г.р. Погибла жительница села Богуславка 1936 г.р.

Также под ударами КАБов была Хотомля (повреждены корпуса базы отдыха), из «Града» били по Липцам (повреждены и полностью разрушены жилые дома). По селу Александровка стреляла вражеская артиллерия (повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, хозяйственные постройки, два автомобиля, энергосети, магазин).