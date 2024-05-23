“Кара за сепаратизм”. Китай почав навчання і знову загрожує війною Тайваню

23 та 24 травня навколо острівної держави проходять масштабні військові навчання сил КНР. Один із китайських воєначальників назвав ці маневри «потужним дисциплінарним заходом проти тайванського сепаратизму», пише BILD.

Представник Міністерства закордонних справ у Пекіні пригрозив, що «сили, які виступають за незалежність [Тайваню], закінчать із роздробленими черепами після зіткнення з грандіозною схемою Китаю щодо повного об’єднання».

Британське видання The Economist називає Тайванську протоку «найнебезпечнішим місцем у світі». Китайські військові постійно перетинають неофіційний, але загалом визнаний кордон між Китаєм і Тайванем.

Дводенні навчання армії, флоту, ВПС і ракетних військ, які розпочалися сьогодні, проводяться не лише у Тайванській протоці. Китай також оголосив про дії на північ, південь і схід від острова, а також біля островів Тайваню.

Полковник ВМС Китаю Лі Сі в ефірі державного телеканалу CCTV заявив про те, що Тайвань буде покараний за сепаратизм. Китайський військовий експерт Чжан Чі пояснив, що Китай під час навчань імітує блокаду Тайваню. Армія відпрацьовує сценарій, за якого китайським військовим вдасться зупинити імпорт енергоносіїв, відрізати тайванським політикам шляхи відходу за кордон і запобігти підтримці з боку США та інших союзників.

За словами віцепрем’єра Тайваню По Хорнг Хуея, Китай використовує навчання для того, щоб показати, що він контролює весь регіон. На відміну від великих навчань у серпні 2022 року, цього разу Китай не окреслив жодних заборонених зон для кораблів та літаків. Стівен Скленка з Індо-Тихоокеанського командування США називає дії армії КНР «вкрай тривожними».