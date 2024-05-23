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«Наказание за сепаратизм». Китай начал учения и снова угрожает войной Тайваню

Мир 15:44   23.05.2024
Оксана Якушко
«Наказание за сепаратизм». Китай начал учения и снова угрожает войной Тайваню Фото: Getty Images

23 и 24 мая вокруг островного государства проходят масштабные военные учения сил КНР. Один из китайских военачальников назвал эти манёвры «мощной дисциплинарной мерой против тайваньского сепаратизма», пишет BILD.

Представитель Министерства иностранных дел в Пекине пригрозил, что «силы, выступающие за независимость [Тайваня], закончат с раздробленными черепами после столкновения с грандиозной схемой Китая по полному объединению».

Британское издание The Economist называет Тайваньский пролив «самым опасным местом в мире». Китайские военные то и дело пересекают неофициальную, но в целом признанную границу между Китаем и Тайванем.

Двухдневные учения армии, флота, ВВС и ракетных войск, которые начались сегодня, проводятся не только в Тайваньском проливе. Китай также объявил о действиях к северу, югу и востоку от острова, а также у островов, принадлежащих Тайваню.

Полковник ВМС Китая Ли Си в эфире государственного телеканала CCTV заявил о том, что Тайвань «будет наказан за сепаратизм». Китайский военный эксперт Чжан Чи, в свою очередь, объяснил, что Китай во время учений имитирует блокаду Тайваня. Армия отрабатывает сценарий, при котором у китайских военных получится остановить импорт энергоносителей, отрезать тайваньским политикам пути отхода за границу и предотвратить поддержку со стороны США и других союзников.

По словам вице-премьера Тайваня По Хорнг Хуэя, Китай использует учения для того, чтобы показать, что он контролирует весь регион. В отличие от крупных учений в августе 2022 года, на этот раз Китай не обозначил никаких запретных зон для кораблей и самолетов. Стивен Скленка из Индо-Тихоокеанского командования США называет действия армии КНР «крайне тревожными».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 15:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 и 24 мая вокруг островного государства проходят масштабные военные учения сил КНР. Один из китайских военачальников назвал эти манёвры «мощной дисциплинарной мерой против тайваньского сепаратизма», пишет BILD.".