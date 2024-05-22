Китай начал поставлять РФ летальное оружие для войны против Украины – ВВС

Британский министр обороны Грант Шаппс на оборонной конференции в Лондоне заявил, что спецслужбы Великобритании и США получили информацию о том, что Китай начал предоставлять РФ летальное оружие для применения в войне против Украины, передает BBC.

«У нас есть свидетельство, что Россия и Китай сотрудничают в области боевого оборудования для применения в Украине, – сказал Шаппс. – Американская и британская разведка обнародуют данные о том, что из Китая в РФ, а дальше в Украину поступает летальная помощь».

«Это новые разведданные, которые я сегодня могу рассекретить. Я думаю, что это очень важно», — сказал Шаппс.

По словам Шаппса, объем торговли между Пекином и Москвой вырос на 65%, и это «показывает, что здесь речь идет о более тесных отношениях».