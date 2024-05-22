Китай начал поставлять РФ летальное оружие для войны против Украины – ВВС
Британский министр обороны Грант Шаппс на оборонной конференции в Лондоне заявил, что спецслужбы Великобритании и США получили информацию о том, что Китай начал предоставлять РФ летальное оружие для применения в войне против Украины, передает BBC.
«У нас есть свидетельство, что Россия и Китай сотрудничают в области боевого оборудования для применения в Украине, – сказал Шаппс. – Американская и британская разведка обнародуют данные о том, что из Китая в РФ, а дальше в Украину поступает летальная помощь».
«Это новые разведданные, которые я сегодня могу рассекретить. Я думаю, что это очень важно», — сказал Шаппс.
По словам Шаппса, объем торговли между Пекином и Москвой вырос на 65%, и это «показывает, что здесь речь идет о более тесных отношениях».
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- Категории: Мир, Общество; Теги: Владимир Путин, война, Китай, летальное оружие, разведка, рф, спецслужбы, Украина;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 19:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Британский министр обороны Грант Шаппс на оборонной конференции в Лондоне заявил, что спецслужбы Великобритании и США получили информацию о том, что Китай начал предоставлять РФ летальное оружие для применения в войне против Украины, передает BBC.".