Live
  • Ср 22.05.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.81
  • EUR 43.26

Китай начал поставлять РФ летальное оружие для войны против Украины – ВВС

Мир 19:05   22.05.2024
Оксана Якушко
Китай начал поставлять РФ летальное оружие для войны против Украины – ВВС

Британский министр обороны Грант Шаппс на оборонной конференции в Лондоне заявил, что спецслужбы Великобритании и США получили информацию о том, что Китай начал предоставлять РФ летальное оружие для применения в войне против Украины, передает BBC.

«У нас есть свидетельство, что Россия и Китай сотрудничают в области боевого оборудования для применения в Украине, – сказал Шаппс. – Американская и британская разведка обнародуют данные о том, что из Китая в РФ, а дальше в Украину поступает летальная помощь».

«Это новые разведданные, которые я сегодня могу рассекретить. Я думаю, что это очень важно», — сказал Шаппс.

По словам Шаппса, объем торговли между Пекином и Москвой вырос на 65%, и это «показывает, что здесь речь идет о более тесных отношениях».

Читайте также: Китай дает РФ спутниковые снимки для атак по Украине – Bloomberg

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Число пострадавших из-за авиаударов по Харькову возросло до 12 (фото, видео)
Число пострадавших из-за авиаударов по Харькову возросло до 12 (фото, видео)
22.05.2024, 18:19
Китай начал поставлять РФ летальное оружие для войны против Украины – ВВС
Китай начал поставлять РФ летальное оружие для войны против Украины – ВВС
22.05.2024, 19:05
Армия РФ ударила по Харькову: данные Терехова и Синегубова
Армия РФ ударила по Харькову: данные Терехова и Синегубова
22.05.2024, 14:11
Из авиации РФ ударила по двум районам Харькова — прокуратура (видео)
Из авиации РФ ударила по двум районам Харькова — прокуратура (видео)
22.05.2024, 15:58
В Харькове раздался взрыв: предупреждали о пусках КАБ
В Харькове раздался взрыв: предупреждали о пусках КАБ
22.05.2024, 13:49
Новые классы для детей Харькова оборудуют на станции метро «Имени Масельского»
Новые классы для детей Харькова оборудуют на станции метро «Имени Масельского»
22.05.2024, 19:33

Новости по теме:

15:21
Путин хочет захватить Харьков, чтоб положить конец своему унижению – The Hill
08:40
Удары РСЗО по Харькову и буферная зона на границе – ISW о целях россиян
17:09
До 40 тысяч человек Путин может бросить на Харьков этой весной – BILD
15:18
У Путина проблема с ядерной бомбой, которой он нагнетает страх – BILD
15:54
Путин знал об атаке Ирана на Израиль – BILD

Вы читали новость: «Китай начал поставлять РФ летальное оружие для войны против Украины – ВВС»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 19:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Британский министр обороны Грант Шаппс на оборонной конференции в Лондоне заявил, что спецслужбы Великобритании и США получили информацию о том, что Китай начал предоставлять РФ летальное оружие для применения в войне против Украины, передает BBC.".