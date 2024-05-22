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Китай почав надавати РФ летальну зброю для війни проти України – ВВС

Світ 19:05   22.05.2024
Оксана Якушко
Китай почав надавати РФ летальну зброю для війни проти України – ВВС

Британський міністр оборони Грант Шаппс на оборонній конференції в Лондоні заявив, що спецслужби Великобританії та США отримали інформацію про те, що Китай почав надавати РФ летальну зброю для застосування у війні проти України, передає ВВС. 

“У нас є свідчення, що Росія і Китай співпрацюють у галузі бойового обладнання для застосування в Україні, – сказав Шаппс. — Американська й британська розвідка оприлюднять дані про те, що з Китаю до Росії, а далі в Україну надходить летальна допомога”.

“Це нові розвіддані, які я сьогодні можу розсекретити. Я думаю, що це досить важливо”, – сказав Шаппс.

За словами Шаппса, обсяг торгівлі між Пекіном і Москвою зріс на 65%, і це “показує, що тут йдеться про значно тісніші відносини”.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 19:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Британський міністр оборони Грант Шаппс на оборонній конференції в Лондоні заявив, що спецслужби Великобританії та США отримали інформацію про те, що Китай почав надавати РФ летальну зброю для застосування у війні проти України, передає ВВС. ".