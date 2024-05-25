Під час удару прибиральниці й персонал були у супермаркеті Харкова (відео)

Після оголошення повітряної тривоги персонал зробив усе можливе для якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників, повідомили в адміністрації торговельного центру.

“Двоє знаю, що загинули. А ще дівчата-прибиральниці були всередині зали, пішли до туалету саду-городу. Там у них збиральні машини. І що вони там – хто знає, я не можу додзвонитися. Звідти охоронець складу вийшов увесь чорний, у шоці його забрала швидка», – каже працівник супермаркету.

Він під час прильоту обходив приміщення і опинився у щитовій, де після удару вимкнув напругу.

Відразу після вибуху спрацювала пожежна сигналізація, автоматично вибило вікна і почала заливатись вода, щоб загасити полум’я.

«Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа. На цей момент відомо про двох загиблих працівників торгового центру. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок. Дані про кількість постраждалих відвідувачів уточнюються» , – розповіли у торговому центрі.

Нагадаємо, вибухи прогриміли в Харкові близько 16-ї години. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету. Пізніше він уточнив, що є багато поранених та зниклих безвісти. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. За останніми даними Синєгубова, двоє людей загинули та ще 24 постраждали.