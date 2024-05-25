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Во время удара уборщицы и персонал были в зале супермаркета Харькова (видео)

Происшествия 19:16   25.05.2024
Оксана Якушко
Во время удара уборщицы и персонал были в зале супермаркета Харькова (видео) Скриншот

После объявления воздушной тревоги персонал сделал все возможное для скорейшей эвакуации посетителей и сотрудников, сообщили в администрации торгового центра.

«Однако два удара по центральной части здания произошли в считанные минуты после получения сигнала об опасности. В результате атаки начался масштабный пожар. На данный момент известно о двух погибших работниках торгового центра. Еще 11 работников ТЦ не выходят на связь. Данные о количестве пострадавших посетителей уточняются», – рассказали в торговом центре.

«Двое знаю, что погибли. А еще девушки-уборщицы были внутри зала, пошли в туалет сада-огорода. Там у них уборочные машины. И что они там – кто его знает, я не могу дозвониться. Оттуда охранник склада вышел весь черный, в шоке, его забрала скорая», — говорит работник супермаркета.

Он во время прилета обходил помещение и оказался в щитовой, где после удара выключил напряжение.
Сразу после взрыва сработала пожарная сигнализация, автоматически выбило окна и начала заливаться вода, чтобы потушить пламя.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по строительному гипермаркету. Позже он уточнил, что есть много раненых и пропавших без вести. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. По последним данным Синегубова, два человека погибли и еще 24 пострадали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 19:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После объявления воздушной тревоги персонал сделал все возможное для скорейшей эвакуации посетителей и сотрудников, сообщили в администрации торгового центра.".