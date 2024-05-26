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Удари по Харкову “не можна вважати якимись стихійними” – Портников

Події 19:12   26.05.2024
Оксана Горун
Удари по Харкову “не можна вважати якимись стихійними” – Портников

Український журналіст Віталій Портников вважає, що Путін, як всякий серійний злочинець, завдаючи ударів по Харкову, чудово знає, що робить і чого домагається. Аналітик назвав чотири цілі російського диктатора.

Удар по великому супермаркету. І знову удар по житлових кварталах. Звичайно ж, не можна вважати ці дії Путіна якимись стихійними, – вважає Портников. – Як будь-який серійний злочинець, російський очільник прекрасно знає, що він робить і у чому зацікавлений. Перше, чого він хоче досягти, – це переконати Україну й українців, що тільки перемовини на його, путінських,  умовах, тільки капітуляція України перед Росією може убезпечити цивільне населення нашої країни від подальшої загибелі, від подальших бомбардувань путінської армії. І звичайно, там, де це робити легше, у безпосередній близькості до російських кордонів, Путін це і робить. Адже інші великі міста України знаходяться далі від кордону РФ, ніж Харків. І знищувати їх можна тільки за допомогою масованих ракетних ударів. А на це потрібно більше часу, ніж на спроби знищення Харкова”.

Другий та третій мотиви Путіна, що названі Портниковим, близькі між собою. По-перше, це бажання залякати українське населення та змусити виїжджати для початку на захід країни, а потім і зовсім – за кордон. По-друге, це продовження демографічної війни з Україною. Журналіст наголосив, що така війна тривала протягом усього XX століття, включаючи Голодомор, Другу світову війну та голод після неї.

Зрештою, ще одна мета, якої досягає міжнародний злочинець, вбиваючи харків’ян, — тактична. Вона стосується “сигналів” світовій спільноті.

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“Продемонструвати, що ніякі заяви міжнародної спільноти не вплинуть на Росію з точки зору її подальших дій на російсько-українському прикордонні. Як і ми, Путін готується до Саміту миру у Швейцарії. Він усвідомлює, що на цю міжнародну зустріч можуть зібратися чимало очільників держав і дипломатичних відомств з цілого світу. І що вони будуть вимагати закінчення російсько-української війни. Путін демонструє їм абсолютну байдужість до їхньої зустрічі та до їхніх вимог. Він переконує їх: не треба вимагати від Росії те, чого ви не можете примусити її зробити. Краще вимагайте від України капітуляції перед Росією. І, до речі, саме про це ті плани, які зараз з’являються в інформаційному просторі від дипломатії країн так званого “глобального Півдня”. Плани, які Путін схвалює, бо вони відповідають його концепції можливого замороження конфлікту для збирання нових ресурсів і створення нових зусиль для подальшої окупації українських земель в майбутньому“, — вважає Портников.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 19:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український журналіст Віталій Портников вважає, що Путін, як всякий серійний злочинець, завдаючи ударів по Харкову, чудово знає, що робить і чого домагається. Аналітик назвав чотири цілі російського диктатора".