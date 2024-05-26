Удары по Харькову «нельзя считать какими-то стихийными» — Портников

Украинский журналист Виталий Портников, считает, что Путин, как всякий серийный преступник, нанося удары по Харькову, прекрасно знает, что делает и чего добивается. Аналитик назвал четыре цели российского диктатора.

«Удар по большому супермаркету. И снова удар по жилым кварталам. Конечно же, нельзя считать эти действия Путина какими-либо стихийными. Как всякий серийный преступник, российский руководитель прекрасно знает, что он делает и в чем заинтересован, — считает Портников. — Первое, чего он хочет достичь, — это убедить Украину и украинцев, что только переговоры на его, путинских условиях, только капитуляция Украины перед Россией может обезопасить гражданское население нашей страны от дальнейшей гибели, от дальнейших бомбардировок путинской армии. И, конечно, там, где это делать легче, в непосредственной близости к российским границам, Путин это и делает. Ведь другие крупные города Украины находятся дальше границы РФ, чем Харьков. И уничтожать их можно только посредством массированных ракетных ударов. А на это уходит больше времени, чем на попытки уничтожения Харькова».

Второй и третий мотивы Путина, названные Портниковым, близки между собой. Во-первых, это желание запугать украинское население и вынудить выезжать для начала на запад страны, а затем и вовсе — за границу. Во-вторых, — это продолжение демографической войны с Украиной. Журналист подчеркнул, что такая война длилась в течение всего ХХ века, включая Голодомор, Вторую мировую войну и голод после нее.

Наконец, еще одна цель, которой добивается международный преступник, убивая харьковчан, — тактическая. Она касается «сигналов» мировому сообществу.

«Продемонстрировать, что никакие заявления международного сообщества не повлияют на Россию с точки зрения ее дальнейших действий на российско-украинском приграничье. Как и мы, Путин готовится к Саммиту мира в Швейцарии. Он осознает, что на эту международную встречу может собраться немало глав государств и дипломатических ведомств по всему миру. И что они потребуют окончания российско-украинской войны. Путин демонстрирует им абсолютное безразличие к их встрече и их требованиям. Он убеждает их: не нужно требовать от России то, что вы не можете заставить ее сделать. Лучше потребуйте от Украины капитуляции перед Россией. И, кстати, именно об этом — планы, которые сейчас появляются в информационном пространстве от дипломатии стран так называемого «глобального Юга». Планы, которые Путин одобряет, потому что они соответствуют его концепции возможного замораживания конфликта для сбора новых ресурсов и создания новых усилий по дальнейшей оккупации украинских земель в будущем», — считает Портников.