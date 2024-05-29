На півночі Харківщини дрон прикордонників знищив ворожі позиції у лісі (відео)

Прикордонники вразили групу окупантів на Вовчанському напрямку.

«Бійці Держприкордонслужби в складі Сил оборони ведуть щоденну бойову роботу із знешкодження російсько-окупаційних військ, що вдерлися й на північ Харківщини. Днями аеророзвідники Донецького прикордонного загону виявили прибуття особового складу загарбників до ворожих позицій на Вовчанському напрямку. Група окупантів переміщувала майно та накопичувалась у лісосмузі біля позицій», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

По місцю накопичення живої сили ворога українські прикордонники вдарили дроном-камікадзе.