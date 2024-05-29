На півночі Харківщини дрон прикордонників знищив ворожі позиції у лісі (відео)
Прикордонники вразили групу окупантів на Вовчанському напрямку.
«Бійці Держприкордонслужби в складі Сил оборони ведуть щоденну бойову роботу із знешкодження російсько-окупаційних військ, що вдерлися й на північ Харківщини. Днями аеророзвідники Донецького прикордонного загону виявили прибуття особового складу загарбників до ворожих позицій на Вовчанському напрямку. Група окупантів переміщувала майно та накопичувалась у лісосмузі біля позицій», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
По місцю накопичення живої сили ворога українські прикордонники вдарили дроном-камікадзе.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники вразили групу окупантів на Вовчанському напрямку.".