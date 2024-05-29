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На севере Харьковщины дрон ГПСУ уничтожил вражеские позиции в лесу (видео)

Общество 11:15   29.05.2024
Виктория Яковенко
На севере Харьковщины дрон ГПСУ уничтожил вражеские позиции в лесу (видео)

Пограничники поразили группу окупантов на Волчанском направлении.

«Бойцы Госпогранслужбы ведут ежедневную боевую работу по обезвреживанию российско-оккупационных войск, ворвавшихся и на север Харьковщины. На днях аэроразведчики Донецкого пограничного отряда обнаружили прибытие личного состава захватчиков к вражеским позициям на Волчанском направлении. Группа оккупантов перемещала имущество и накапливалась в лесополосе у позиций», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По месту накопления живой силы врага украинские пограничники ударили дроном-камикадзе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 11:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники поразили группу окупантов на Волчанском направлении.".