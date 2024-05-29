На севере Харьковщины дрон ГПСУ уничтожил вражеские позиции в лесу (видео)
Пограничники поразили группу окупантов на Волчанском направлении.
«Бойцы Госпогранслужбы ведут ежедневную боевую работу по обезвреживанию российско-оккупационных войск, ворвавшихся и на север Харьковщины. На днях аэроразведчики Донецкого пограничного отряда обнаружили прибытие личного состава захватчиков к вражеским позициям на Волчанском направлении. Группа оккупантов перемещала имущество и накапливалась в лесополосе у позиций», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
По месту накопления живой силы врага украинские пограничники ударили дроном-камикадзе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, дрон, знищили, оккупанты, окупанти, пограничники, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники поразили группу окупантов на Волчанском направлении.".