На севере Харьковщины дрон ГПСУ уничтожил вражеские позиции в лесу (видео)

Пограничники поразили группу окупантов на Волчанском направлении.

«Бойцы Госпогранслужбы ведут ежедневную боевую работу по обезвреживанию российско-оккупационных войск, ворвавшихся и на север Харьковщины. На днях аэроразведчики Донецкого пограничного отряда обнаружили прибытие личного состава захватчиков к вражеским позициям на Волчанском направлении. Группа оккупантов перемещала имущество и накапливалась в лесополосе у позиций», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По месту накопления живой силы врага украинские пограничники ударили дроном-камикадзе.