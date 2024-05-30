Інформація про загибель чоловіка в Руській Лозовій не підтвердилася – ХОВА

Інформація про загибель 56-річного чоловіка внаслідок обстрілу села Руська Лозова Харківського району 30 травня не підтвердилась, повідомили у ХОВА.

“Внаслідок обстрілу поранено двох місцевих мешканців. Одного чоловіка доправили до лікарні у середньому стані, іншому надали допомогу на місці. Пошкоджень зазнали щонайменше три приватні будинки”, – процитували у ХОВА інформацію, яку раніше надав очільник громади Вячеслав Задоренко.

Раніше в телеграм-каналі ХОВА написали про загибель 56-річного чоловіка та пошкодження приватного будинку.

Нагадаємо, начальник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив про удар КАБом по цивільних об’єктах у Руській Лозовій. За його даними, постраждали двоє чоловіків. Один із них був доправлений до лікарні в середньому стані, другому надали допомогу на місці. Істотні пошкодження отримали щонайменше три приватні будинки.