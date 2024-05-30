Інформація про загибель чоловіка в Руській Лозовій не підтвердилася – ХОВА
Інформація про загибель 56-річного чоловіка внаслідок обстрілу села Руська Лозова Харківського району 30 травня не підтвердилась, повідомили у ХОВА.
“Внаслідок обстрілу поранено двох місцевих мешканців. Одного чоловіка доправили до лікарні у середньому стані, іншому надали допомогу на місці. Пошкоджень зазнали щонайменше три приватні будинки”, – процитували у ХОВА інформацію, яку раніше надав очільник громади Вячеслав Задоренко.
Раніше в телеграм-каналі ХОВА написали про загибель 56-річного чоловіка та пошкодження приватного будинку.
Нагадаємо, начальник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив про удар КАБом по цивільних об’єктах у Руській Лозовій. За його даними, постраждали двоє чоловіків. Один із них був доправлений до лікарні в середньому стані, другому надали допомогу на місці. Істотні пошкодження отримали щонайменше три приватні будинки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, Русская Лозовая, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 18:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація про загибель 56-річного чоловіка внаслідок обстрілу села Руська Лозова Харківського району 30 травня не підтвердилась, повідомили у ХОВА".