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Інформація про загибель чоловіка в Руській Лозовій не підтвердилася – ХОВА

Події 18:47   30.05.2024
Олена Нагорна
Інформація про загибель чоловіка в Руській Лозовій не підтвердилася – ХОВА

Інформація про загибель 56-річного чоловіка внаслідок обстрілу села Руська Лозова Харківського району 30 травня не підтвердилась, повідомили у ХОВА.

“Внаслідок обстрілу поранено двох місцевих мешканців. Одного чоловіка доправили до лікарні у середньому стані, іншому надали допомогу на місці. Пошкоджень зазнали щонайменше три приватні будинки”, – процитували у ХОВА інформацію, яку раніше надав очільник громади Вячеслав Задоренко.

Раніше в телеграм-каналі ХОВА написали про загибель 56-річного чоловіка та пошкодження приватного будинку.

Нагадаємо, начальник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив про удар КАБом по цивільних об’єктах у Руській Лозовій. За його даними, постраждали двоє чоловіків. Один із них був доправлений до лікарні в середньому стані, другому надали допомогу на місці. Істотні пошкодження отримали щонайменше три приватні будинки.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 18:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація про загибель 56-річного чоловіка внаслідок обстрілу села Руська Лозова Харківського району 30 травня не підтвердилась, повідомили у ХОВА".