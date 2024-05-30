Информация о гибели мужчины в Русской Лозовой не подтвердилась — ХОВА
Информация о гибели 56-летнего мужчины в результате обстрела села Русская Лозовая Харьковского района 30 мая не подтвердилась, сообщили в ХОВА.
«В результате обстрела ранены двое местных жителей. Одного мужчину доставили в больницу в среднем состоянии, другому оказали помощь на месте. Повреждения получили по меньшей мере три частных дома», — процитировали в ХОВА информацию, которую ранее предоставил глава громады Вячеслав Задоренко.
Ранее в Telegram-канале ХОВА написали о гибели 56-летнего мужчины и повреждении частного дома.
Напомним, начальник Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил об ударе КАБом по гражданским объектам в Русской Лозовой. По его данным, пострадали двое мужчин. Один из них был доставлен в больницу в среднем состоянии, другому оказали помощь на месте. Существенные повреждения получили по меньшей мере три частных дома.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, Русская Лозовая, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 18:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация о гибели 56-летнего мужчины в результате обстрела села Русская Лозовая Харьковского района 30 мая не подтвердилась, сообщили в ХОВА".