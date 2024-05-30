Информация о гибели мужчины в Русской Лозовой не подтвердилась — ХОВА

Информация о гибели 56-летнего мужчины в результате обстрела села Русская Лозовая Харьковского района 30 мая не подтвердилась, сообщили в ХОВА.

«В результате обстрела ранены двое местных жителей. Одного мужчину доставили в больницу в среднем состоянии, другому оказали помощь на месте. Повреждения получили по меньшей мере три частных дома», — процитировали в ХОВА информацию, которую ранее предоставил глава громады Вячеслав Задоренко.

Ранее в Telegram-канале ХОВА написали о гибели 56-летнего мужчины и повреждении частного дома.

Напомним, начальник Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил об ударе КАБом по гражданским объектам в Русской Лозовой. По его данным, пострадали двое мужчин. Один из них был доставлен в больницу в среднем состоянии, другому оказали помощь на месте. Существенные повреждения получили по меньшей мере три частных дома.