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Информация о гибели мужчины в Русской Лозовой не подтвердилась — ХОВА

Происшествия 18:47   30.05.2024
Елена Нагорная
Информация о гибели мужчины в Русской Лозовой не подтвердилась — ХОВА

Информация о гибели 56-летнего мужчины в результате обстрела села Русская Лозовая Харьковского района 30 мая не подтвердилась, сообщили в ХОВА.

«В результате обстрела ранены двое местных жителей. Одного мужчину доставили в больницу в среднем состоянии, другому оказали помощь на месте. Повреждения получили по меньшей мере три частных дома», — процитировали в ХОВА информацию, которую ранее предоставил глава громады Вячеслав Задоренко.

Ранее в Telegram-канале ХОВА написали о гибели 56-летнего мужчины и повреждении частного дома.

Напомним, начальник Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил об ударе КАБом по гражданским объектам в Русской Лозовой. По его данным, пострадали двое мужчин. Один из них был доставлен в больницу в среднем состоянии, другому оказали помощь на месте. Существенные повреждения получили по меньшей мере три частных дома.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 18:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация о гибели 56-летнего мужчины в результате обстрела села Русская Лозовая Харьковского района 30 мая не подтвердилась, сообщили в ХОВА".