На Харківщині загасили останню зі спричинених обстрілами масштабних пожеж
Загоряння на території Піщанського лісництва Ізюмського лісгоспу в Харківській області площею 3450 гектарів – останню з 18 пожеж, спричинених російськими обстрілами – повністю загасили.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Нагадаємо, вранці 7 червня речник ДСНС України Олександр Хорунжий в етері нацмарафону повідомив, що за останні два тижні в Харківській області було зафіксовано близько 18 пожеж, викликаних обстрілами військових РФ, і одну з них, останню – в Ізюмському лісгоспі – ще не ліквідували.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, изюмский лесхоз, обстріли, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 19:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загоряння на території Піщанського лісництва Ізюмського лісгоспу в Харківській області площею 3450 гектарів – останню з 18 пожеж, спричинених російськими обстрілами – повністю загасили".