На Харківщині загасили останню зі спричинених обстрілами масштабних пожеж

Загоряння на території Піщанського лісництва Ізюмського лісгоспу в Харківській області площею 3450 гектарів – останню з 18 пожеж, спричинених російськими обстрілами – повністю загасили.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Нагадаємо, вранці 7 червня речник ДСНС України Олександр Хорунжий в етері нацмарафону повідомив, що за останні два тижні в Харківській області було зафіксовано близько 18 пожеж, викликаних обстрілами військових РФ, і одну з них, останню – в Ізюмському лісгоспі – ще не ліквідували.