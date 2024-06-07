На Харьковщине потушили последний из вызванных обстрелами масштабных пожаров

Возгорание на территории Песчанского лесничества Изюмского лесхоза в Харьковской области площадью 3450 гектаров — последний из 18 пожаров, вызванных российскими обстрелами — полностью потушили.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, утром 7 июня спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире нацмарафона сообщил, что за последние две недели в Харьковской области было зафиксировано около 18 пожаров, вызванных обстрелами военных РФ, и один из них, последний — в Изюмском лесхозе — еще не ликвидировали.