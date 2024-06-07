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На Харьковщине потушили последний из вызванных обстрелами масштабных пожаров

Происшествия 19:15   07.06.2024
Елена Нагорная
На Харьковщине потушили последний из вызванных обстрелами масштабных пожаров

Возгорание на территории Песчанского лесничества Изюмского лесхоза в Харьковской области площадью 3450 гектаров — последний из 18 пожаров, вызванных российскими обстрелами — полностью потушили.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, утром 7 июня спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире нацмарафона сообщил, что за последние две недели в Харьковской области было зафиксировано около 18 пожаров, вызванных обстрелами военных РФ, и один из них, последний — в Изюмском лесхозе — еще не ликвидировали. 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 19:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возгорание на территории Песчанского лесничества Изюмского лесхоза в Харьковской области площадью 3450 гектаров — последний из 18 пожаров, вызванных российскими обстрелами, полностью потушили.".