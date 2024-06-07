На Харьковщине потушили последний из вызванных обстрелами масштабных пожаров
Возгорание на территории Песчанского лесничества Изюмского лесхоза в Харьковской области площадью 3450 гектаров — последний из 18 пожаров, вызванных российскими обстрелами — полностью потушили.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, утром 7 июня спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире нацмарафона сообщил, что за последние две недели в Харьковской области было зафиксировано около 18 пожаров, вызванных обстрелами военных РФ, и один из них, последний — в Изюмском лесхозе — еще не ликвидировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, изюмский лесхоз, обстрелы, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возгорание на территории Песчанского лесничества Изюмского лесхоза в Харьковской области площадью 3450 гектаров — последний из 18 пожаров, вызванных российскими обстрелами, полностью потушили.".