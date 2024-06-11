«Харків потребує нашої допомоги» – голова Єврокомісії про бомбардування міста

Під час відкриття Конференції з відновлення України в Берліні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про обстріли Харкова та допомогу місту.

«Майже 900 днів минуло з початку російської повномасштабної агресії, але ми так само добре знаємо, що стоїть на кону. Росія воює за те, щоб не було України, Україна воює за те, щоб закінчилась війна. Росія воює за минуле, Україна бореться за краще майбутнє. Росія руйнує, Україна захищає. Ніде це не видно настільки добре, цей контраст, як видимий він у Харкові – у місті за яке йдуть жорстокі бої. Два роки тому харків’яни і захисники відкинули російську агресію і з цього часу вони лише відбудовували, відкривалися нові культурні центри, будувалися плани і втілювалися для найзеленішого міста. Але, зараз знов російські бомби падають ніби дощ з неба. Цілями є цивільні споруди, центри, де відбувається шопінг. І Харків потребує нашої допомоги. Тому ми і зібралися сьогодні у Берліні. Путін має зазнати поразки, Україна має перемогти», – зазначила голова Єврокомісії.

Вона також підкреслила, що Україні потрібно передати засоби захисту.

«На торішній конференції я казала, що ми повинні перевести Україні заморожені активи РФ. І зараз ми робимо це можливим. Близько 1,5 млрд євро від цих наддоходів будуть вже у липні доступні. 10% йдуть на відновлення, великий відсоток на захист», – додала фон дер Ляєн.

Крім цього, Європейський Союз у червні виділить Україні 1,9 млрд євро фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility. Також фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця.

«Харків – це Європа, Україна – це Європа. І наш союз – ваша домівка», – завершила виступ голова Єврокомісії.