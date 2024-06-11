ISW: Українські сили продовжили контратаки на півночі від Харкова

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні повідомив про ситуацію на фронті в районах Липців, Вовчанська та Куп’янська.

“10 червня українські сили продовжили контратаки на північ і північний схід від Харкова на тлі обмежених наземних атак Росії у цих районах. Зеленський заявив, що українські сили продовжують контратаки на харківському напрямку, а російські військові блогери стверджують, що українські сили продовжують контратакувати на північ від Харкова в районі Глибокого та на північний схід від Харкова у Вовчанську. Військовий блогер заявив, що чисельна перевага українських сил у безпілотниках полегшує контратаки”, – поінформували в ISW.

Генштаб ЗСУ інформував про російські атаки в районах Липців, Глибокого та Вовчанська. А російські джерела – про те, що їхнє окупаційне військо атакує в районі села Зелене біля кордону, а також – на захід від Вовчанська.

Бої тривали також на Куп’янському напрямку. Підтверджених змін лінії фронту не було, уточнили в Інституті вивчення війни.

“Російський військовий блогер заявив, що російські війська просунулися в лісовій зоні на південний захід від Лимана Першого (на північний схід від Куп’янська) у бік річки Оскіл і захопили дві залізничні станції між Синьківкою (також на північний схід від Куп’янська) та Лиманом Першим, що відповідає нинішньому контролю ISW над оцінкою місцевості. Українські та російські джерела повідомили, що російські війська провели наземні атаки на південний схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки та Піщаного; на північний захід від Сватового в районі Берестового та Стельмахівки”, — зазначили аналітики.