ISW: Українські сили продовжили контратаки на півночі від Харкова
Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні повідомив про ситуацію на фронті в районах Липців, Вовчанська та Куп’янська.
“10 червня українські сили продовжили контратаки на північ і північний схід від Харкова на тлі обмежених наземних атак Росії у цих районах. Зеленський заявив, що українські сили продовжують контратаки на харківському напрямку, а російські військові блогери стверджують, що українські сили продовжують контратакувати на північ від Харкова в районі Глибокого та на північний схід від Харкова у Вовчанську. Військовий блогер заявив, що чисельна перевага українських сил у безпілотниках полегшує контратаки”, – поінформували в ISW.
Генштаб ЗСУ інформував про російські атаки в районах Липців, Глибокого та Вовчанська. А російські джерела – про те, що їхнє окупаційне військо атакує в районі села Зелене біля кордону, а також – на захід від Вовчанська.
Бої тривали також на Куп’янському напрямку. Підтверджених змін лінії фронту не було, уточнили в Інституті вивчення війни.
Читайте також: Місяць із відновлення наступу РФ на північ Харківщини: Синєгубів – про бої
“Російський військовий блогер заявив, що російські війська просунулися в лісовій зоні на південний захід від Лимана Першого (на північний схід від Куп’янська) у бік річки Оскіл і захопили дві залізничні станції між Синьківкою (також на північний схід від Куп’янська) та Лиманом Першим, що відповідає нинішньому контролю ISW над оцінкою місцевості. Українські та російські джерела повідомили, що російські війська провели наземні атаки на південний схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки та Піщаного; на північний захід від Сватового в районі Берестового та Стельмахівки”, — зазначили аналітики.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, купянское напавление, наступ, новини Харкова, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ISW: Українські сили продовжили контратаки на півночі від Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 07:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні повідомив про ситуацію на фронті в районах Липців, Вовчанська та Куп’янська".