ISW: Украинские силы продолжили контратаки на севере от Харькова

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о ситуации на фронте в районах Липцев, Волчанска и Купянска.

«10 июня украинские силы продолжили контратаки к северу и северо-востоку от Харькова на фоне ограниченных наземных атак России в этих районах. Зеленский заявил, что украинские силы продолжают контратаки на харьковском направлении, а российские военные блогеры утверждают, что украинские силы продолжают контратаковать к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска. Военный блогер заявил, что численное преимущество украинских сил в беспилотниках облегчает контратаки», — проинформировали в ISW.

Генштаб ВСУ информировал о российских атаках в районе Липцев, Глубокого и Волчанска. А российские источники — о том, что их оккупационное войско атакует в районе села Зеленой у границы, а также — к западу от Волчанска.

Бои продолжались и на Купянском направлении. Подтвержденных изменений линии фронта там не было, уточнили в Институте изучения войны.

«Российский военный блогер заявил, что российские войска продвинулись в лесной зоне к юго-западу от Лимана Первого (к северо-востоку от Купянска) в сторону реки Оскол и захватили две железнодорожные станции между Синьковкой (также к северо-востоку от Купянска) и Лиманом Первым, что соответствует нынешнему контролю ISW над оценкой местности. Украинские и российские источники сообщили, что российские войска провели наземные атаки к юго-востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки и Песчаного; северо-западнее Сватового в районе Берестово и Стельмаховки», — отметили аналитики.