«Харьков нуждается в нашей помощи» — глава Еврокомиссии о бомбардировке города

Во время открытия Конференции по восстановлению Украины в Берлине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила об обстрелах Харькова и помощи городу.

«Почти 900 дней прошло с начала российской полномасштабной агрессии, но мы так же хорошо знаем, что стоит на кону. Россия сражается за то, чтобы не было Украины, Украина сражается за то, чтобы закончилась война. Россия сражается за прошлое, Украина борется за лучшее будущее. Россия рушит, Украина защищает. Нигде это не видно столь хорошо, этот контраст, как видимый он в Харькове – в городе, за который идут жестокие бои. Два года назад харьковчане и защитники откинули российскую агрессию и с этого времени они только отстраивали, открывались новые культурные центры, строились планы и воплощались в зеленый город. Однако, сейчас снова российские бомбы падают как дождь с неба. Целями являются гражданские постройки, центры, где проходит шопинг. И Харьков нуждается в нашей помощи. Потому мы и собрались сегодня в Берлине. Путин должен потерпеть поражение, Украина должна победить», — отметила глава Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что Украине нужно передать средства защиты.

«На прошлогодней конференции я сказала, что мы должны перевести Украине замороженные активы РФ. И сейчас мы делаем это возможным. Около 1,5 млрд евро от этих сверхдоходов будут уже в июле доступны. 10% пойдут на восстановление, большой процент на защиту», — добавила фон дер Ляйен.

Кроме того, Европейский Союз в июне выделит Украине 1,9 млрд евро финансовой поддержки по программе Ukraine Facility. Также фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила все необходимые шаги по началу переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца.

«Харьков – это Европа, Украина – это Европа. И наш союз – ваш дом», — завершила выступление глава Еврокомиссии.