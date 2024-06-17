52 п’яні водії попалися на Харківщині за вихідні
Патрульна поліція Харківської області повідомила результати роботи за вихідні.
“За минулі вихідні патрульні обробили 510 викликів, виявили 52 водія з ознаками сп’яніння, виявили дев’ять осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 526 адміністративних порушень, з яких 481 – порушення правил дорожнього руху”, – поінформувала пресслужба Патрульної поліції.
Також за вихідні до відповідальності притягнули 81 пішохода, який порушував правила руху.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 09:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульна поліція Харківської області повідомила результати роботи за вихідні".