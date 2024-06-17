52 пьяных водителя попались на Харьковщине за выходные
Патрульная полиция Харьковской области сообщила об итогах работы за выходные.
«За прошедшие выходные патрульные обработали 510 вызовов, обнаружили 52 водителя с признаками опьянения, обнаружили девять лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, зафиксировали 526 административных нарушений, из которых 481 — нарушения ПДД», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
Также за выходные к ответственности привлекли 81 пешехода, нарушавшего правила движения.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 09:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковской области сообщила об итогах работы за выходные".