52 пьяных водителя попались на Харьковщине за выходные

Патрульная полиция Харьковской области сообщила об итогах работы за выходные.

«За прошедшие выходные патрульные обработали 510 вызовов, обнаружили 52 водителя с признаками опьянения, обнаружили девять лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, зафиксировали 526 административных нарушений, из которых 481 — нарушения ПДД», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Также за выходные к ответственности привлекли 81 пешехода, нарушавшего правила движения.