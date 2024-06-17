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52 пьяных водителя попались на Харьковщине за выходные

Происшествия 09:53   17.06.2024
Оксана Горун
52 пьяных водителя попались на Харьковщине за выходные

Патрульная полиция Харьковской области сообщила об итогах работы за выходные.

«За прошедшие выходные патрульные обработали 510 вызовов, обнаружили 52 водителя с признаками опьянения, обнаружили девять лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, зафиксировали 526 административных нарушений, из которых 481 — нарушения ПДД», — проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Также за выходные к ответственности привлекли 81 пешехода, нарушавшего правила движения.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 09:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковской области сообщила об итогах работы за выходные".