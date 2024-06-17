У Харкові чоловік учив п’яну подругу водити в комендантську годину
У ніч проти 17 червня патрульні зупинили в Індустріальному районі Харкова автомобіль Mitsubishi. Причиною було порушення комендантської години, а виявилося, що за кермом була нетвереза жінка, яка не мала водійських прав.
Жінка навіть погодилася пройти огляд на стан сп’яніння, і Drager показав 1,93 проміле алкоголю, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Власник автомобіля їхав на пасажирському місці. Він пояснив копам, що вирішив повчити свою знайому водити.
Патрульні усунули жінку від керування та склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (управління у стані сп’яніння) та адмінпостанову за ч. 2 ст. 126 (управління авто особою, яка не має права управління) КУпАП. На власника машини склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (передача управління особі, яка перебуває у стані сп’яніння).
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 18:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 17 червня патрульні зупинили в Індустріальному районі Харкова автомобіль Mitsubishi.".