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В Харькове мужчина учил пьяную подругу водить в комендантский час

Общество 18:39   17.06.2024
Елена Нагорная
В Харькове мужчина учил пьяную подругу водить в комендантский час

В ночь на 17 июня патрульные остановили в Индустриальном районе Харькова автомобиль Mitsubishi. Причиной было нарушение комендантского часа, а оказалось, что за рулем была нетрезвая женщина, не имеющая водительских прав.

Женщина даже согласилась пройти освидетельствование на состояние опьянения, и Drager показал 1,93 промилле алкоголя, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Владелец автомобиля ехал на пассажирском месте. Он объяснил копам, что решил поучить водить свою знакомую.

Патрульные отстранили женщину от управления и составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и админпостановление по ч. 2 ст. 126 (управление авто лицом, не имеющим права управления) КУоАП. На владельца машины составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 18:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 17 июня патрульные остановили в Индустриальном районе Харькова автомобиль Mitsubishi".