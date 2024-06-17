Відходи бетону після “прильотів” у Харкові подрібнюватиме японська техніка
Японський уряд, інтереси якого представляє агентство міжнародного співробітництва «JICA», передав КП «Муніципальна компанія з поводження з відходами» першу одиницю комплексу для переробки бетону.
Очікується надходження ще двох подрібнювачів. Для персоналу проведуть навчання, після чого фахівці розпочнуть роботу з відходами бетону, передає пресслужба міськради.
Як повідомили на підприємстві, за період повномасштабного вторгнення внаслідок руйнувань від ворожих обстрілів у Харкові накопичилося близько 16 тисяч тонн відходів. У КП розраховують, що завдяки підтримці іноземних партнерів проблема накопичення таких відходів у місті та області буде вирішена.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бетон, допомога, переработка, прилеты, руйнування, удары, Харків, Япония;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 22:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Японський уряд, інтереси якого представляє агентство міжнародного співробітництва «JICA», передав КП «Муніципальна компанія з поводження з відходами» першу одиницю комплексу для переробки бетону".