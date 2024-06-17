Live
  • Пн 17.06.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.48

Відходи бетону після “прильотів” у Харкові подрібнюватиме японська техніка

Суспільство 22:57   17.06.2024
Олена Нагорна
Відходи бетону після “прильотів” у Харкові подрібнюватиме японська техніка

Японський уряд, інтереси якого представляє агентство міжнародного співробітництва «JICA», передав КП «Муніципальна компанія з поводження з відходами» першу одиницю комплексу для переробки бетону.

Очікується надходження ще двох подрібнювачів. Для персоналу проведуть навчання, після чого фахівці розпочнуть роботу з відходами бетону, передає пресслужба міськради. 

Як повідомили на підприємстві, за період повномасштабного вторгнення внаслідок руйнувань від ворожих обстрілів у Харкові накопичилося близько 16 тисяч тонн відходів. У КП розраховують, що завдяки підтримці іноземних партнерів проблема накопичення таких відходів у місті та області буде вирішена.

Читайте також: Терехов повертається з Берліна: про що для Харкова домовився мер (докладно)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Напружена ситуація у Вовчанську: за добу 14 атак, чотири тривають – Генштаб
Напружена ситуація у Вовчанську: за добу 14 атак, чотири тривають – Генштаб
17.06.2024, 23:11
Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція
Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція
17.06.2024, 10:03
Відходи бетону після “прильотів” у Харкові подрібнюватиме японська техніка
Відходи бетону після “прильотів” у Харкові подрібнюватиме японська техніка
17.06.2024, 22:57
У Харкові чутно вибухи різної інтенсивності: Мельник попереджав про КАБи
У Харкові чутно вибухи різної інтенсивності: Мельник попереджав про КАБи
17.06.2024, 22:46
Пішов з посади комбриг 125-ї, яка фігурує у справі про прорив РФ на Харківщині
Пішов з посади комбриг 125-ї, яка фігурує у справі про прорив РФ на Харківщині
17.06.2024, 21:57
“Це жахливі події”: Терехов назвав кількість жертв обстрілів Харкова у травні
“Це жахливі події”: Терехов назвав кількість жертв обстрілів Харкова у травні
17.06.2024, 19:54

Новини за темою:


Ви читали новину: «Відходи бетону після “прильотів” у Харкові подрібнюватиме японська техніка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 22:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Японський уряд, інтереси якого представляє агентство міжнародного співробітництва «JICA», передав КП «Муніципальна компанія з поводження з відходами» першу одиницю комплексу для переробки бетону".