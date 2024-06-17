Отходы бетона после “прилетов” в Харькове будет измельчать японская техника
Фото: Харьковский горсовет
Японское правительство, чьи интересы представляет агентство международного сотрудничества «JICA», передало КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» первую единицу комплекса для переработки бетона.
Ожидается поступление еще двух измельчителей. Для персонала проведут обучение, после чего специалисты приступят к работе с отходами бетона, передает пресс-служба горсовета.
Как сообщили на предприятии, за период полномасштабного вторжения в результате разрушений от вражеских обстрелов в Харькове накопилось около 16 тысяч тонн отходов. В КП рассчитывают, что благодаря поддержке иностранных партнеров проблема накопления таких отходов в городе и области будет решена.
Читайте также: Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бетон, допомога, переработка, помощь, прилеты, разрушения, руйнування, удары, Харьков, Япония;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Отходы бетона после “прилетов” в Харькове будет измельчать японская техника»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 22:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Японское правительство, чьи интересы представляет агентство международного сотрудничества «JICA», передало КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» первую единицу комплекса для переработки бетона".