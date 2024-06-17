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Отходы бетона после “прилетов” в Харькове будет измельчать японская техника

Общество 22:57   17.06.2024
Елена Нагорная
Отходы бетона после “прилетов” в Харькове будет измельчать японская техника Фото: Харьковский горсовет

Японское правительство, чьи интересы представляет агентство международного сотрудничества «JICA», передало КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» первую единицу комплекса для переработки бетона.

Ожидается поступление еще двух измельчителей. Для персонала проведут обучение, после чего специалисты приступят к работе с отходами бетона, передает пресс-служба горсовета. 

Как сообщили на предприятии, за период полномасштабного вторжения в результате разрушений от вражеских обстрелов в Харькове накопилось около 16 тысяч тонн отходов. В КП рассчитывают, что благодаря поддержке иностранных партнеров проблема накопления таких отходов в городе и области будет решена.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 22:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Японское правительство, чьи интересы представляет агентство международного сотрудничества «JICA», передало КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» первую единицу комплекса для переработки бетона".