Отходы бетона после “прилетов” в Харькове будет измельчать японская техника

Японское правительство, чьи интересы представляет агентство международного сотрудничества «JICA», передало КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» первую единицу комплекса для переработки бетона.

Ожидается поступление еще двух измельчителей. Для персонала проведут обучение, после чего специалисты приступят к работе с отходами бетона, передает пресс-служба горсовета.

Как сообщили на предприятии, за период полномасштабного вторжения в результате разрушений от вражеских обстрелов в Харькове накопилось около 16 тысяч тонн отходов. В КП рассчитывают, что благодаря поддержке иностранных партнеров проблема накопления таких отходов в городе и области будет решена.