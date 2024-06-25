Понтонну переправу ворога виявили поблизу Ізюма: вилучені артснаряди (відео)

На Харківщині поблизу міста Ізюм поліцейські виявили зруйновану понтонну переправу ворога, яку армія РФ використовувала під час окупації.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, поліцейські провели водолазні роботи та виявили сім артилерійських снарядів 122 мм, пошкоджений автомат та частину бронежилета.

«Вилучені артснаряди поліцейські знищили з дотриманням заходів безпеки. Зброю та частину бронежилета ворога долучать до матеріалів кримінального провадження, які допоможуть слідчим в ідентифікації російських військовослужбовців, які вчиняли воєнні злочини на Харківщині», – додали правоохоронці.