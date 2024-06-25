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Понтонну переправу ворога виявили поблизу Ізюма: вилучені артснаряди (відео)

Суспільство 15:24   25.06.2024
Вікторія Яковенко
Понтонну переправу ворога виявили поблизу Ізюма: вилучені артснаряди (відео) скриншот

На Харківщині поблизу міста Ізюм поліцейські виявили зруйновану понтонну переправу ворога, яку армія РФ використовувала під час окупації.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, поліцейські провели водолазні роботи та виявили сім артилерійських снарядів 122 мм, пошкоджений автомат та частину бронежилета.

«Вилучені артснаряди поліцейські знищили з дотриманням заходів безпеки. Зброю та частину бронежилета ворога долучать до матеріалів кримінального провадження, які допоможуть слідчим в ідентифікації російських військовослужбовців, які вчиняли воєнні злочини на Харківщині», – додали правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 15:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поблизу міста Ізюм поліцейські виявили зруйновану понтонну переправу ворога, яку армія РФ використовувала під час окупації.".