Через втрати на Харківщині: пілотів БпЛА РФ готують до м’ясних штурмів – АТЕШ

В армії РФ – нестача особового складу через колосальні втрати в Харківській області. Про це повідомив агент АТЕШ, який служить у лавах ЗС РФ.

«Командування російської армії, як завжди, знайшло найкраще рішення – перепрофілювати пілотів БПЛА на штурмовиків. Тому тих, хто ще вчора розраховував на відносну безпеку, почали активно готувати до участі у «м’ясних штурмах», – розповіли партизани руху АТЕШ.

Також зазначається, що через «таке рішення» окупанти здивовані і пишуть партизанам про бажання здатися і перейти на бік України, оскільки їх збираються відправити на передову вже найближчим часом, після мінімальної двотижневої підготовки.

Відео: АТЕШ