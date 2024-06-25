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Через втрати на Харківщині: пілотів БпЛА РФ готують до м’ясних штурмів – АТЕШ

Суспільство 14:42   25.06.2024
Вікторія Яковенко
Через втрати на Харківщині: пілотів БпЛА РФ готують до м’ясних штурмів – АТЕШ Карта АТЕШ

В армії РФ – нестача особового складу через колосальні втрати в Харківській області. Про це повідомив агент АТЕШ, який служить у лавах ЗС РФ.

«Командування російської армії, як завжди, знайшло найкраще рішення – перепрофілювати пілотів БПЛА на штурмовиків. Тому тих, хто ще вчора розраховував на відносну безпеку, почали активно готувати до участі у «м’ясних штурмах», – розповіли партизани руху АТЕШ.

Також зазначається, що через «таке рішення» окупанти здивовані і пишуть партизанам про бажання здатися і перейти на бік України, оскільки їх збираються відправити на передову вже найближчим часом, після мінімальної двотижневої підготовки.

Відео: АТЕШ

Читайте також: ISW: ЗСУ повернули собі деякі позиції на північний схід від Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Через втрати на Харківщині: пілотів БпЛА РФ готують до м’ясних штурмів – АТЕШ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 14:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В армії РФ – нестача особового складу через колосальні втрати в Харківській області. Про це повідомив агент АТЕШ, який служить у лавах ЗС РФ.".