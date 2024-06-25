Через втрати на Харківщині: пілотів БпЛА РФ готують до м’ясних штурмів – АТЕШ
Карта АТЕШ
В армії РФ – нестача особового складу через колосальні втрати в Харківській області. Про це повідомив агент АТЕШ, який служить у лавах ЗС РФ.
«Командування російської армії, як завжди, знайшло найкраще рішення – перепрофілювати пілотів БПЛА на штурмовиків. Тому тих, хто ще вчора розраховував на відносну безпеку, почали активно готувати до участі у «м’ясних штурмах», – розповіли партизани руху АТЕШ.
Також зазначається, що через «таке рішення» окупанти здивовані і пишуть партизанам про бажання здатися і перейти на бік України, оскільки їх збираються відправити на передову вже найближчим часом, після мінімальної двотижневої підготовки.
Відео: АТЕШ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атеш, БПЛА, ВС РФ, потери, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В армії РФ – нестача особового складу через колосальні втрати в Харківській області. Про це повідомив агент АТЕШ, який служить у лавах ЗС РФ.".