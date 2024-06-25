Из-за потерь на Харьковщине: пилотов БпЛА РФ готовят к «мясным штурмам» — АТЕШ
Карта АТЕШ
В армии РФ – недостаток личного состава из-за колоссальных потерь в Харьковской области. Об этом сообщил агент АТЭШ, служащий в рядах ВС РФ.
«Командование российской армии, как всегда, нашло лучшее решение – перепрофилировать пилотов БпЛА в штурмовиков. Поэтому тех, кто еще вчера рассчитывал на относительную безопасность, начали активно готовить к участию в «мясных штурмах», – рассказали партизаны движения АТЕШ.
Также отмечается, что из-за такого решения оккупанты удивлены и пишут партизанам о желании сдаться и перейти на сторону Украины, поскольку их собираются отправить на передовую уже в ближайшее время, после минимальной двухнедельной подготовки.
Видео: АТЕШ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атеш, БПЛА, ВС РФ, потери, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В армии РФ – недостаток личного состава из-за колоссальных потерь в Харьковской области. Об этом сообщил агент АТЭШ, служащий в рядах ВС РФ.".