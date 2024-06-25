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Из-за потерь на Харьковщине: пилотов БпЛА РФ готовят к «мясным штурмам» — АТЕШ

Общество 14:42   25.06.2024
Виктория Яковенко
Из-за потерь на Харьковщине: пилотов БпЛА РФ готовят к «мясным штурмам» — АТЕШ Карта АТЕШ

В армии РФ – недостаток личного состава из-за колоссальных потерь в Харьковской области. Об этом сообщил агент АТЭШ, служащий в рядах ВС РФ.

«Командование российской армии, как всегда, нашло лучшее решение – перепрофилировать пилотов БпЛА в штурмовиков. Поэтому тех, кто еще вчера рассчитывал на относительную безопасность, начали активно готовить к участию в «мясных штурмах», – рассказали партизаны движения АТЕШ.

Также отмечается, что из-за такого решения оккупанты удивлены и пишут партизанам о желании сдаться и перейти на сторону Украины, поскольку их собираются отправить на передовую уже в ближайшее время, после минимальной двухнедельной подготовки.

Видео: АТЕШ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В армии РФ – недостаток личного состава из-за колоссальных потерь в Харьковской области. Об этом сообщил агент АТЭШ, служащий в рядах ВС РФ.".