Понтонную переправу врага обнаружили вблизи Изюма: изъяты артснаряды (видео)

На Харьковщине вблизи города Изюм полицейские обнаружили разрушенную понтонную переправу врага, которую армия РФ использовала во время оккупации.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, полицейские провели водолазные работы и обнаружили семь артиллерийских снарядов 122 мм, поврежденный автомат и часть бронежилета.

«Изъятые артснаряды полицейские уничтожили с соблюдением мер безопасности. Оружие и часть бронежилета врага привлекут к материалам уголовного производства, которые помогут следователям в идентификации российских военнослужащих, совершавших военные преступления в Харьковской области», — добавили правоохранители.