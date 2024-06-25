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Понтонную переправу врага обнаружили вблизи Изюма: изъяты артснаряды (видео)

Общество 15:24   25.06.2024
Виктория Яковенко
Понтонную переправу врага обнаружили вблизи Изюма: изъяты артснаряды (видео) скриншот

На Харьковщине вблизи города Изюм полицейские обнаружили разрушенную понтонную переправу врага, которую армия РФ использовала во время оккупации.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, полицейские провели водолазные работы и обнаружили семь артиллерийских снарядов 122 мм, поврежденный автомат и часть бронежилета.

«Изъятые артснаряды полицейские уничтожили с соблюдением мер безопасности. Оружие и часть бронежилета врага привлекут к материалам уголовного производства, которые помогут следователям в идентификации российских военнослужащих, совершавших военные преступления в Харьковской области», — добавили правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 15:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине вблизи города Изюм полицейские обнаружили разрушенную понтонную переправу врага, которую армия РФ использовала во время оккупации.".