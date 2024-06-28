Live
  • Пт 28.06.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

Негативні сигнали для Харкова – Синєгубов про удари ФАБ та ситуацію на фронті

Суспільство 14:35   28.06.2024
Вікторія Яковенко
Негативні сигнали для Харкова – Синєгубов про удари ФАБ та ситуацію на фронті скриншот

Як протидіяти авіаатакам ворога по Харкову, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми мали на вихідних перші ФАБ-250, це різновиди керованих авіабомб. Звичайно, що це досить негативні сигнали для Харкова. Можна зробити лише одне – це або вражати безпосередньо носій, а це літак. По-друге, це наносити ураження по місцях дислокацій і носіїв, і відповідно боєприпасів. І по місцях виробництва і носіїв, і відповідно боєприпасів. Інших засобів наразі протидії, проти керованих авіабомб у нас немає. Звичайно, працюємо над посиленням ППО, над посиленням РЕБів», – сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що наразі ворог сконцентрував свою увагу на Вовчанську і Липцівському напрямках.

«Там лише ми так розуміємо, що йде розвідка боєм. Ворог вивчає, які там наші військові підрозділи знаходяться, яка їх військова спроможність, після того він вже буде приймати певні рішення для себе. Тому, звичайно, що наше завдання – свої позиції тримати і фронт тримати», – заявив Синєгубов.

Відео: ХОВА

Читайте також: РФ закидає Харківщину авіабомбами: де зафіксували «прильоти», повідомив ГШ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Битва на Харківщині у травні 2024 року принесла найбільше втрат РФ – NYT
Битва на Харківщині у травні 2024 року принесла найбільше втрат РФ – NYT
28.06.2024, 14:50
Через посилення обстрілів: на Харківщині розширили зону примусової евакуації
Через посилення обстрілів: на Харківщині розширили зону примусової евакуації
28.06.2024, 14:47
Російські десантники відмовляються воювати у Вовчанську – Forbes
Російські десантники відмовляються воювати у Вовчанську – Forbes
28.06.2024, 10:10
Негативні сигнали для Харкова – Синєгубов про удари ФАБ та ситуацію на фронті
Негативні сигнали для Харкова – Синєгубов про удари ФАБ та ситуацію на фронті
28.06.2024, 14:35
Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло»
Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив, куди «прилетіло»
27.06.2024, 16:05
РФ закидає Харківщину авіабомбами: де зафіксували «прильоти», повідомив ГШ
РФ закидає Харківщину авіабомбами: де зафіксували «прильоти», повідомив ГШ
28.06.2024, 14:07

Новини за темою:

14:35
Негативні сигнали для Харкова – Синєгубов про удари ФАБ та ситуацію на фронті
13:34
Поралася на городі: жінка загинула на Харківщині через удар РФ
19:32
Двоє постраждалих після удару росіян по Куп’янщині Харківської області (фото)
18:29
РФ використовує «буханки» через нестачу техніки на півночі Харківщини — BILD
14:53
«Зав’яз у боях» – Машовець про «наступ РФ» на різних напрямках Харківщини

Ви читали новину: «Негативні сигнали для Харкова – Синєгубов про удари ФАБ та ситуацію на фронті»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 14:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як протидіяти авіаатакам ворога по Харкову, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.".