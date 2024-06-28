Негативні сигнали для Харкова – Синєгубов про удари ФАБ та ситуацію на фронті

Як протидіяти авіаатакам ворога по Харкову, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми мали на вихідних перші ФАБ-250, це різновиди керованих авіабомб. Звичайно, що це досить негативні сигнали для Харкова. Можна зробити лише одне – це або вражати безпосередньо носій, а це літак. По-друге, це наносити ураження по місцях дислокацій і носіїв, і відповідно боєприпасів. І по місцях виробництва і носіїв, і відповідно боєприпасів. Інших засобів наразі протидії, проти керованих авіабомб у нас немає. Звичайно, працюємо над посиленням ППО, над посиленням РЕБів», – сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що наразі ворог сконцентрував свою увагу на Вовчанську і Липцівському напрямках.

«Там лише ми так розуміємо, що йде розвідка боєм. Ворог вивчає, які там наші військові підрозділи знаходяться, яка їх військова спроможність, після того він вже буде приймати певні рішення для себе. Тому, звичайно, що наше завдання – свої позиції тримати і фронт тримати», – заявив Синєгубов.

Відео: ХОВА