Негативные сигналы для Харькова — Синегубов об ударах ФАБ и ситуации на фронте

Как противодействовать авиаатакам врага по Харькову, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Мы имели в выходные первые ФАБ-250, это разновидности управляемых авиабомб. Конечно, это достаточно негативные сигналы для Харькова. Можно сделать только одно – это или поражать непосредственно носитель, а это самолет. Во-вторых, это наносит поражение по местам дислокаций и носителей, и соответственно боеприпасов. И по местам производства и носителей, и соответственно боеприпасов. Других средств пока противодействия, против управляемых авиабомб у нас нет. Конечно, работаем над усилением ПВО, над усилением РЭБов», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что сейчас враг сконцентрировал свое внимание на Волчанском и Липцевском направлениях.

«Там, мы так понимаем, что идет разведка боем. Враг изучает, какие там наши военные подразделения, какова их военная способность, после того он уже будет принимать определенные решения для себя. Поэтому, конечно, наша задача – свои позиции держать и фронт держать», — заявил Синегубов.

Видео: ХОВА