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Щоб відтягнути сили ЗСУ з півночі Харківщині армія РФ штурмує Куп’янщину – ВВС

Події 15:28   28.06.2024
Оксана Якушко
Щоб відтягнути сили ЗСУ з півночі Харківщині армія РФ штурмує Куп’янщину – ВВС

У Харківській області біля Вовчанська та Липців війська РФ вже тривалий час в обороні, а не в наступі. Вони змушені стримувати контратаки українських сил, а удари завдають насамперед із повітря, використовуючи КАБи, пише BBC Україна. При цьому Володимир Путін заявив, що північ Харківщини вже не має стратегічного значення.  

Саме у селищі Липці зафіксували, ймовірно, перший випадок використання надпотужної бомби ФАБ-3000, яку переробили з вільнопадаючої в кориговану.

Ця тритонна бомба суттєво пошкодила будівлю місцевої лікарні, яку російські ЗМІ назвали пунктом дислокації українських військових.

Але загалом ситуація на півночі Харківської області складається на користь ЗСУ. Цьому сприяє дозвіл Заходу використовувати своє озброєння по російській території вглиб до 100 км. В соцмережах відразу з’явились кадри успішного ураження складів боєприпасів, пунктів дислокації військ і штабів армії РФ в Бєлгородській і Курській областях.

Відхід росіян з окупованих територій на Харківщині тепер допускає навіть Володимир Путін. Він заявив 20 червня, що начебто цей напрямок для Росії взагалі не є стратегічним.

“Нам відомо про те, що європейці, американці підштовхують українців до того, щоб вони за будь-яку ціну, знову хочу підкреслити, саме за будь-яку ціну видавили наші підрозділи на лінію держкордону, і планують подати це як великий успіх 2024 року у зв’язку з самітом НАТО, який очікується, а потім виборами у США”, – сказав він.

Ймовірно, для того, щоб відтягнути резерви ЗСУ з півночі Харківщині, в останні тижні росіяни активізувалися біля Куп’янська і Борової. Це східний берег річки Оскіл, який вже тривалий час утримують українські війська.

Мета РФ тут для початку прорвати оборону біля села Синьківка за 7 км на північний схід від Куп’янська, а також відтиснути українські позиції західніше від траси на окуповане Сватове. Американський аналітичний центр “Інститут дослідження війни” (ISW) підтверджує незначне просування росіян в цьому районі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 15:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області біля Вовчанська та Липців війська РФ вже тривалий час в обороні, а не в наступі. Вони змушені стримувати контратаки українських сил, а удари завдають насамперед із повітря, використовуючи КАБи, пише BBC Україна. При цьому Володимир Путін заявив, що північ Харківщини вже не має стратегічного значення.  ".