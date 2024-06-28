Чтобы оттянуть силы ВСУ с севера Харьковщины армия РФ штурмует Купянщину – ВВС

В Харьковской области возле Волчанска и Липцев войска РФ уже длительное время в обороне, а не в наступлении. Они вынуждены сдерживать контратаки украинских сил, а удары наносят в первую очередь с воздуха, используя КАБ, пишет ВВС Украина. При этом Владимир Путин заявил, что север Харьковщины уже не несет стратегического значения.

Именно в поселке Липцы зафиксировали, вероятно, первый случай использования сверхмощной бомбы ФАБ-3000, переработанной из свободно падающей в корректируемую. Эта трехтонная бомба существенно повредила здание местной больницы, которую российские СМИ назвали пунктом дислокации украинских военных.

Но в целом ситуация на севере Харьковской области складывается в пользу ВСУ. Этому способствует разрешение Запада использовать свое вооружение по российской местности вглубь до 100 км. В соцсетях уже есть кадры успешного поражения складов боеприпасов, пунктов дислокации войск и штабов армии РФ в Белгородской и Курской областях.

Уход россиян с оккупированных территорий в Харьковской области теперь допускает даже Владимир Путин. Он заявил 20 июня, что якобы это направление для РФ вообще не является стратегическим.

«Нам известно о том, что европейцы, американцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой, снова хочу подчеркнуть, именно любой ценой выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как большой успех 2024 года в связи с ожидаемым саммитом НАТО, а затем выборами в США», — сказал он.

Вероятно, для того чтобы оттянуть резервы ВСУ с севера Харьковщины, в последние недели россияне активизировались возле Купянска и Боровой. Восточный берег реки Оскол уже долгое время удерживают украинские войска.

Цель РФ здесь для начала прорвать оборону у села Синьковка в 7 км северо-восточнее Купянска, а также оттеснить украинские позиции западнее трассы на оккупированное Сватово. Американский аналитический центр «Институт исследования войны» (ISW) подтверждает незначительное продвижение россиян в этом районе.