Чтобы оттянуть силы ВСУ с севера Харьковщины армия РФ штурмует Купянщину – ВВС
В Харьковской области возле Волчанска и Липцев войска РФ уже длительное время в обороне, а не в наступлении. Они вынуждены сдерживать контратаки украинских сил, а удары наносят в первую очередь с воздуха, используя КАБ, пишет ВВС Украина. При этом Владимир Путин заявил, что север Харьковщины уже не несет стратегического значения.
Именно в поселке Липцы зафиксировали, вероятно, первый случай использования сверхмощной бомбы ФАБ-3000, переработанной из свободно падающей в корректируемую. Эта трехтонная бомба существенно повредила здание местной больницы, которую российские СМИ назвали пунктом дислокации украинских военных.
Но в целом ситуация на севере Харьковской области складывается в пользу ВСУ. Этому способствует разрешение Запада использовать свое вооружение по российской местности вглубь до 100 км. В соцсетях уже есть кадры успешного поражения складов боеприпасов, пунктов дислокации войск и штабов армии РФ в Белгородской и Курской областях.
Уход россиян с оккупированных территорий в Харьковской области теперь допускает даже Владимир Путин. Он заявил 20 июня, что якобы это направление для РФ вообще не является стратегическим.
«Нам известно о том, что европейцы, американцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой, снова хочу подчеркнуть, именно любой ценой выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как большой успех 2024 года в связи с ожидаемым саммитом НАТО, а затем выборами в США», — сказал он.
Вероятно, для того чтобы оттянуть резервы ВСУ с севера Харьковщины, в последние недели россияне активизировались возле Купянска и Боровой. Восточный берег реки Оскол уже долгое время удерживают украинские войска.
Цель РФ здесь для начала прорвать оборону у села Синьковка в 7 км северо-восточнее Купянска, а также оттеснить украинские позиции западнее трассы на оккупированное Сватово. Американский аналитический центр «Институт исследования войны» (ISW) подтверждает незначительное продвижение россиян в этом районе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: армия РФ, Борова, Боровая, Владимир Путин, волчанск, ВСУ, купянск, купянское направление, липцы, оборона, рф, ФАБ-3000, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 15:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области возле Волчанска и Липцев войска РФ уже длительное время в обороне, а не в наступлении. Они вынуждены сдерживать контратаки украинских сил, а удары наносят в первую очередь с воздуха, используя КАБ, пишет ВВС Украина. При этом Владимир Путин заявил, что север Харьковщины уже не несет стратегического значения. ".