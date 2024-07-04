Завтра пів дня не ходитимуть тролейбуси на Салтівці у Харкові

5 липня з 10:00 до 15:00 тролейбуси не ходитимуть на пр. Ювілейному, на ділянці від розворотного кола «602-й мікрорайон» до вул. Гвардійців-Широнінців, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№19: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;

№20: розворотне коло «Ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;

№24: не курсує.

На період припинення руху тролейбусів курсуватиме тимчасовий автобус №24: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – 602-й мікрорайон.