Завтра полдня не будут ходить троллейбусы на Салтовке в Харькове
5 июля с 10:00 до 15:00 троллейбусы не будут ходить по пр. Юбилейному, на участке от разворотного круга «602-й микрорайон» до ул. Гвардейцев-широнинцев, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Это связано с ремонтом контактной сети.
В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:
№19: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;
№20: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – пр. Героев Харькова – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;
№24: не курсирует.
На период прекращения движения троллейбусов будет курсировать временный автобус №24: ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – 602-й микрорайон.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 602 микрорайон, барабашова, салтовка, транспорт, троллейбусы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 16:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июля с 10:00 до 15:00 троллейбусы не будут ходить по пр. Юбилейному, на участке от разворотного круга «602-й микрорайон» до ул. Гвардейцев-широнинцев, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".