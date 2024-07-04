Завтра полдня не будут ходить троллейбусы на Салтовке в Харькове

5 июля с 10:00 до 15:00 троллейбусы не будут ходить по пр. Юбилейному, на участке от разворотного круга «602-й микрорайон» до ул. Гвардейцев-широнинцев, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с ремонтом контактной сети.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№19: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;

№20: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – пр. Героев Харькова – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;

№24: не курсирует.

На период прекращения движения троллейбусов будет курсировать временный автобус №24: ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – 602-й микрорайон.

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