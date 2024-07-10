Гроші безвісти зниклого бійця ЗСУ привласнила жінка на Харківщині
41-річній жінці, яка перерахувала на свій рахунок через онлайн-банкінг з телефону безвісти зниклого військовослужбовця ЗСУ понад 48 тисяч гривень, повідомили про підозру, розповіли у Нацполіції.
Наприкінці квітня до Чугуївського районного управління поліції звернулася 66-річна місцева мешканка і розповіла, що з рахунку її сина, який зник під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі, викрали гроші.
В ході розслідування поліціянти встановили, що до злочину причетна 41-річна знайома потерпілої. Жінка отримала від волонтерів речі та телефон безвісти зниклого, які повинна була передати родичам захисника. Перед тим, як віддати речі матері, зловмисниця отримала доступ до гаджету військовослужбовця і через банківський мобільний додаток перерахував 48 300 гривень на власний рахунок. Викрадені гроші витратила на власні потреби.
10 липня слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину – крадіжки в умовах воєнного стану. Жінці «світить» до 8 років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: военнослужащий, воровство, гроші, мобильное приложение, мобильный телефон, Нацполиция, пропал без вести, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 19:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "41-річній жінці, яка перерахувала на свій рахунок через онлайн-банкінг з телефону безвісти зниклого військовослужбовця ЗСУ понад 48 тисяч гривень, повідомили про підозру, розповіли у Нацполіції. ".