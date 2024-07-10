Деньги без вести пропавшего бойца ВСУ присвоила женщина в Харьковской области

41-летней женщине, которая перечислила на свой счет через онлайн-банкинг с телефона без вести пропавшего военнослужащего ВСУ более 48 тысяч гривен, сообщили о подозрении, рассказали в Нацполиции.

В конце апреля в Чугуевское районное управление полиции обратилась 66-летняя местная жительница и рассказала, что со счета ее сына, пропавшего без вести во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе, похитили деньги.

Следователи установили, что к преступлению причастна 41-летняя знакомая потерпевшей. Женщина получила от волонтеров вещи и телефон пропавшего без вести, которые должна была передать родственникам защитника. Перед тем, как отдать вещи матери, злоумышленница с мобильного военнослужащего через банковское приложение перечислила 48 300 гривен на свой счет. Украденные деньги она потратила на собственные нужды.

10 июля следователи Чугуевского районного управления полиции сообщили женщине о подозрении в совершении преступления – воровстве в условиях военного положения. Женщине «светит» до 8 лет лишения свободы.