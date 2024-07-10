На зерновозі, потім пішки: біля Молдови піймали ухилянтів з Харківщини (відео)

Вчора, 9 липня, на світанку прикордонники Подільського загону біля кордону з Молдовою піймали 23 чоловіків.

Зʼясувалося, що 23 жителі Київської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Черкаської, Запорізької, Чернігівської, Сумської областей діяли за вказівками адміна телеграм-каналу. За свою допомогу він отримав з кожного від 5 до 16 тисяч доларів. Повну вартість поїздки порушники сплатили одразу на криптогаманець, повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Туристів до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора, звідки вони пішки вирушили до держрубежу», – додали прикордонники.

Коло причетних осіб встановлюється. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». На порушників склали протоколи про адмінправопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи розглядатиме суд.

Відео: ДПСУ